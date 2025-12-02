В Чувашии планируют завершить ремонтные работы после атаки БПЛА к 20 декабря

Муниципальные власти оказывают поддержку жителям пострадавших домов

ЧЕБОКСАРЫ, 2 декабря. /ТАСС/. Ремонтно-восстановительные работы на объектах, получивших повреждения в Чебоксарах после атаки беспилотников 26 ноября, планируется завершить к 20 декабря. Об этом написал в своем Telegram-канале премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов по итогам выездного совещания на объектах.

"Обсудили со специалистами и подрядчиками сроки, алгоритмы работ. До 20 декабря в общем масштабе должны все завершить", - написал Артамонов.

По его словам, муниципальные власти оказывают поддержку жителям пострадавших домов. Было отмечено, что восстановлены почти все оконные конструкции, продолжаются строительно-монтажные работы.

26 ноября произошла атака беспилотных летательных аппаратов в Чебоксарах, получили повреждения несколько жилых домов, социальных и коммерческих учреждений. Ранены и госпитализированы мать с подростком, 28 ноября ребенок выписан из больницы. 2 декабря власти Чувашии выделили из резервного фонда более 3 млн рублей на восстановление социальных объектов.