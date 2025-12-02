Покупательница квартиры Долиной просит Верховный суд вернуть жилье

Полина Лурье подала соответствующий иск

Лариса Долина © Алена Бжахова/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье просит Верховный суд РФ удовлетворить ее иск к артистке и вернуть жилье. Об этом ТАСС сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

"В жалобе мы требуем отмены решений судов предыдущих инстанций, требуем отклонить иск Долиной к Лурье, а иск Лурье к Долиной (по передаче квартиры приобретателю - прим. ТАСС) - удовлетворить", - сказала она. По словам Свириденко, позиция ее доверительницы в том, что в момент совершения сделки Долина отдавала отчет в своих действиях, а значит, оснований для ее отмены нет.

13 августа 2024 года стало известно, что Долина оказалась жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате певица перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию. Позже на основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы является Верховный суд РФ.