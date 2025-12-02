Путин отметил творческий потенциал участников конкурса "Лучший по профессии"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам торжественной церемонии награждения победителей и призеров Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", отметив их отличные навыки и серьезный творческий потенциал.

"Ваш масштабный проект объединил представителей рабочих профессий, экспертного сообщества, молодых специалистов, трудовые коллективы со всей страны. На корпоративных, отраслевых, региональных этапах конкурса участники продемонстрировали отличные знания и навыки, серьезный творческий потенциал, умение справляться с возникающими проблемами, - говорится в послании президента, опубликованном на сайте Кремля. - И сегодня мы чествуем лидеров этих престижных соревнований талантливых, целеустремленных, деятельных людей, которые добиваются успеха в выбранной специальности, своим созидательным трудом приносят пользу Родине".

Глава государства выразил уверенность, что впечатляющие достижения участников станут достойным примером для молодежи, будут способствовать популяризации рабочих специальностей, совершенствованию профильного образования. Он также выразил особые слова признательности учителям и наставникам, которые верят в своих учеников и делятся с ними мастерством. "И конечно, такие форумы предоставляют прекрасную возможность для обмена накопленным опытом и дружеского, неформального общения", - добавил президент.

Путин поздравил лауреатов конкурса и пожелал им осуществления намеченных планов и новых свершений.

Всероссийский конкурс "Лучший по профессии" в 2025 году проходил в 14-й раз. В нем приняли участие представители более 1 тыс. компаний из 79 регионов России.