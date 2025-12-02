"Зимнее яйцо" Фаберже ушло с молотка за рекордные $25,7 млн

Торги начались со стоимости $22,4 млн

ЛОНДОН, 2 декабря. /ТАСС/. "Зимнее яйцо" Фаберже из коллекции императора Николая II ушло с молотка в Лондоне за £19,5 млн ($25,7 млн), что стало рекордно высокой стоимостью для этого вида ювелирных изделий. Об этом объявила аукционист Юй Гэ Ван по итогам торгов, проведенных домом Christie’s.

" £19,5 млн. Продано!" - сообщила она. В Christie’s добавили, что с учетом комиссии покупатель заплатит за лот £22,9 млн ($30,2 млн). Торги начались со стоимости £17 млн ($22,4 млн).

"Зимнее яйцо" - это пасхальный подарок Николая II, который император преподнес своей матери, вдовствующей императрице Марии Федоровне, на Пасху 1913 года. Его дизайн разработала молодой ювелир Альма Пиль, дочь одного из ведущих мастеров Карла Фаберже.

Корпус яйца выполнен из горного хрусталя и украшен резьбой, имитирующей морозные кристаллы. Изделие, украшенное более чем 4 тыс. бриллиантов огранки "роза", стоит на хрустальной подставке в виде тающего льда. Внутри яйца - корзинка с букетом подснежников из кварца и жадеита, символизирующих весну. Монтировка яйца и закрепка бриллиантов и алмазов исполнена в мастерской Альберта Хольмстрема. Камнерезная работа исполнена в мастерских Фаберже под руководством Петра Кремлева.

Судьба изделия

После Октябрьской революции яйцо в 1920-е годы было куплено лондонским дилером за £450 и затем несколько раз переходило из рук в руки. Долгое время "Зимнее яйцо" считалось утерянным, пока не "всплыло" на аукционе Christie's в Женеве в 1994 году, где было продано за $5,587 млн, а в 2002 году на торгах в Нью-Йорке оно уже ушло с мировым рекордом за $9,58 млн. Издание Forbes ранее сообщало, что в этот раз яйцо на аукцион выставили наследники катарского шейха Сауда бен Мухаммеда Аль Тани, купившего его в 2002 году.

Петер Карл Фаберже унаследовал от отца ювелирную мастерскую в Санкт-Петербурге, при нем она стала получать заказы от императорской семьи. По заказу Александра III было создано первое из ювелирных пасхальных яиц, принесших семье наибольшую известность (яйца Фаберже). После революции 1917 года все фабрики и магазины Фаберже были национализированы. К тому времени в его мастерской было изготовлено более 50 императорских пасхальных яиц и 17 яиц для частных заказчиков. Общее количество ювелирных изделий, созданных самим Фаберже и работавшими на него мастерами, превышает 150 тыс.

Значительная часть императорских пасхальных яиц Фаберже была продана за границу советскими властями в 1930-е годы. В настоящее время самые крупные их коллекции выставлены в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге (открыт в 2013 году, 13 яиц, включая девять императорских, выкупленных бизнесменом Виктором Вексельбергом у зарубежных коллекционеров) и в Оружейной палате в Москве (10). Ранее самым дорогим пасхальным яйцом от Фаберже было "Ротшильдовское", проданное за $18,5 млн в 2007 году на аукционе Christie’s.