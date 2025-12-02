Путин направил приветствие участникам награждения премией "Россия - страна возможностей"

Президент РФ отметил неисчерпаемый талант лауреатов

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил неисчерпаемый созидательный потенциал участников церемонии вручения премии президентской платформы "Россия - страна возможностей". Приветствие российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

"Приветствую вас на торжественной церемонии вручения премии "Россия страна возможностей". В представленных на конкурс инициативах отражается большой, поистине неисчерпаемый созидательный потенциал участников. Что убедительно подтверждает эффективность, востребованность и успех президентской платформы "Россия - страна возможностей" и ее миссии "Создаем будущее России, предоставляя равные возможности для каждого", - отметил российский лидер.

Путин подчеркнул, что такая престижная премия вручается целеустремленным людям разных возрастов и профессий, которые своим трудом и активным участием в том числе в исследовательских и просветительских проектах "меняют жизнь к лучшему, вносят весомый вклад в развитие страны, своим примером вдохновляют других".

Он также выразил уверенность в том, что торжественная церемония пройдет в дружеской атмосфере и оставит незабываемые впечатления у ее участников. "От души поздравляю лауреатов, желаю новых достижений и всего наилучшего", - заключил глава государства.

В 2025 году конкурс проходит по 10 номинациям. Цель премии - выявление, поддержка и освещение деятельности граждан РФ, которые создают и реализуют возможности для окружающих и развития страны. Среди задач, сформулированных в положении о премии - выявление новых лидеров мнений, команд и сообществ, трансляция через них общественного мнения на узкие и профессиональные сообщества.