В Дагестане на берегу Каспийского моря нашли более 320 мертвых тюленей

Животных обнаружили между устьем реки Сулак и рекой Терек

МАХАЧКАЛА, 2 декабря. /ТАСС/. На берегу Каспийского моря нашли более 320 погибших тюленей. Мертвые животные находились на побережье между устьем реки Сулак и рекой Терек, сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

"От устья реки Сулак до Терека были обнаружены туши мертвых тюленей в количестве 322", - сказал собеседник, отметив, что число обнаруженных мертвых животных может увеличиться.

Ранее в Telegram-канале Минприроды Дагестана сообщалось, что в министерство начала поступать информация о гибели тюленей. В министерстве отметили, что специалисты начали выездное обследование береговой линии.

При этом в министерстве добавили, что гибель каспийского тюленя ежегодно отмечается в период миграции млекопитающих. Основной причиной такого явления ученые рассматривают удушение животных при прохождении через зоны выбросов со дна моря природного газа, связанных с сейсмической активностью.

Каспийский тюлень или каспийская нерпа - единственное млекопитающее Каспийского моря. В 2008 году Международным союзом охраны природы ему был присвоен статус находящегося под угрозой исчезновения. В 2015 году в Дагестане принята программа по сохранению данного вида. В 2020 году каспийский тюлень был занесен в Красную книгу России.