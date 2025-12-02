Более 60 специалистов пополнили штат ярославской ЦРБ в этом году

В правительстве региона отметили, что всего за 10 месяцев 2025 года в медицинские организации области трудоустроились 264 специалиста со средним медицинским образованием

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Более 60 медицинских работников пришли в этом году на работу в Ярославскую центральную районную больницу, сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области.

"В этом году к нам в учреждение пришли 25 врачей и 36 специалистов со средним медицинским образованием. Для нас, как и для любой другой медицинской организации, крайне важно иметь укомплектованный коллектив профессионалов, поскольку именно от уровня подготовки сотрудников зависит качество оказываемой медицинской помощи", - приводит пресс-служба слова главного врача больницы Анны Виноградовой.

В правительстве региона отметили, что всего за 10 месяцев текущего года в медицинские организации Ярославской области трудоустроились 264 специалиста со средним медицинским образованием.

"Вместе с реализацией нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" и федеральных программ, инициированных нашим президентом, осуществляем областные меры поддержки. Для нас важно не только привлечь молодых специалистов, но и создать для них достойные условия труда", - подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Он добавил, что в регионе введены доплаты для бригад скорой помощи, специалистов паллиативной помощи и участников диспансеризации, а также предусмотрены стимулирующие выплаты врачам за работу в вечернее время в поликлиниках и медработникам центральных районных больниц. "Эти меры напрямую влияют на кадровый потенциал - все больше выпускников выбирают работу в ярославском здравоохранении, в том числе в сельской местности", - отметил Евраев.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ярославской области Мария Можейко отметила, что поддержка нового поколения врачей играет ключевую роль в развитии системы здравоохранения региона. "Молодые сотрудники приносят свежие идеи и современные знания, необходимые для улучшения качества оказания медицинской помощи", - сказала Можейко. По ее словам, в 32 государственных организациях здравоохранения региона сейчас работают более 8 тысяч специалистов со средним профессиональным образованием.

В пресс-службе добавили, что в соответствии с федеральным проектом "Медицинские кадры" создан региональный кадровый центр, основными задачами которого являются системный мониторинг ситуации в учреждениях отрасли, подготовка управленческих решений и организация мероприятий, направленных на устранение дефицита специалистов в учреждениях, в том числе - целевого обучения студентов и ординаторов вузов и медицинского колледжа. В частности, в команду скорой медицинской помощи Ярославской ЦРБ в этом году пришла фельдшер Анастасия Земцова, окончившая Владимирский базовый медицинский колледж и прошедшая профессиональную переподготовку по специальности "Скорая и неотложная помощь". К каждому молодому сотруднику ЦРБ прикреплен опытный наставник, помогающий адаптироваться и начать трудовой путь.