Самарские резервисты получат единовременные выплаты по 100 тыс. рублей

Кандидат в резерв должен быть годными к военной службе и пройти психологический отбор

САМАРА, 2 декабря. /ТАСС/. Участники мобилизационного резерва Самарской области, которые будут привлекаться для защиты критически важной инфраструктуры внутри региона, будут получать единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Для заключивших контракт о пребывании в мобилизационном <…> резерве в Самарской области предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Также на период сборов резервистам обеспечивается бесплатное трехразовое питание, обмундирование, медобслуживание, бесплатный проезд к месту проведения сборов и обратно, денежная компенсация за аренду жилья.

В правительстве региона добавили, что кандидат в резерв должен быть годными к военной службе (категория А, Б и В), также ему необходимо пройти психологический отбор. Кандидату должно быть до 62 лет в зависимости от звания. Образование - минимум 9 классов.

"Резервисты будут проходить службу в своем регионе и не подлежат отправке в зону СВО или заграницу. Спектр их задач не ограничивается подавлением БПЛА. Резервисты также могут привлекаться к противодиверсионным мероприятиям или патрулировать местность, прилегающую к объектам критической инфраструктуры", - сообщили в военном комиссариате Самарской области.