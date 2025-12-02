В Череповце закрыли четыре школы из-за ОРВИ

Школьников перевели на дистанционное обучение

Редакция сайта ТАСС

ВОЛОГДА, 2 декабря. /ТАСС/. Учеников четырех школ Череповца Вологодской области перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). Об этом говорится в сообщении городской администрации.

"В школе №1 заболеваемость 23%, в школе №2 - 27%, в школе №5 - 27%, в школе №24 - 48%. Приостановлен образовательный процесс со 2 декабря на семь дней в соответствии с санитарными правилами и санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных болезней. Все согласовано с Роспотребнадзором. В других школах ситуацию отслеживаем, она меняется ежедневно", - сообщила начальник управления образования мэрии Череповца Елена Шевченко.

В первой городской школе ОРВИ заразились 250 учеников из 22 классов, эпидемический порог превышен на 20%. В основном на больничный ушли ученики начальных и 5-7 классов. Всего в школе 40 классов, в них учатся 1 105 детей. В здании проводят дезинфекционные мероприятия, добавили в администрации Череповца.

"В городе заболеваемость гриппом за неделю выросла в девять раз - с 10 зарегистрированных случаев до 93. На 44% выросло число заболевших ОРВИ. Гриппом болеют 60 школьников, ОРВИ - 388 дошкольников и 797 детей от 7 до 17 лет", - говорится в сообщении мэрии.

Прививочная кампания в городе практически завершена, всего от гриппа привилось 63% населения. Вакцинацию прошли 97% детей от установленного плана.