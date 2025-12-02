Психологи силовых структур приняли участие в конкурсе мастерства

Заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС России генерал армии Виктор Горемыкин в приветственном обращении отметил, что конкурс является площадкой для демонстрации профессионализма, обмена опытом, укрепления профессионального сообщества

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Психологи силовых структур и ведомств приняли участие в XIV Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Сила души", который прошел в Центральном доме Российской армии имени М. В. Фрунзе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В Москве специалисты - психологи силовых структур и ведомств приняли участие в XIV Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Сила души", который состоялся на базе Краснознаменного зала "Центрального дома Российской армии имени М. В. Фрунзе" Минобороны России. Участниками конкурса стали психологи, одержавшие ранее победу во внутриведомственных профессиональных конкурсах. <…> В ходе финальных состязаний участники продемонстрировали заранее подготовленные визитные карточки, профессиональную эрудицию в ходе специального опроса-викторины и провели методические занятия на заданную тематику", - отметили в министерстве.

"Для участников конкурса это возможность заявить о себе, проверить свои силы решением простым заданий и получить признание самых компетентных экспертов, своих коллег. А для жюри это без преувеличения сложная миссия, большая ответственность. Ведь им предстоит выбрать лучших из лучших. Пусть атмосфера этого дня будет наполнена созиданием, взаимным уважением и духом честной борьбы. Желаю удачи и новых профессиональных побед", - подчеркнул он в приветствии, которое зачитала руководитель Департамента психологический работы Минобороны РФ Валентина Барабанщикова.

В 2025 году на конкурсе Минобороны РФ представили педагог-психолог Санкт-Петербургского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации" Елена Ведерникова и ведущий психолог отдела (организации психологической работы) регионального центра психологической работы Северного Флота Валерия Хамитова.

Конкурс впервые проходит в 2025 году под общим руководством Департамента психологической работы Министерства обороны РФ. Традиционно своих участников представляют МЧС России, МВД России, МО РФ, ФСИН, СК России и Росэнергоатом. Впервые в конкурсе примут участие представители психологических служб Росгвардии и Федеральной таможенной службы России. Конкурс профессионального мастерства среди психологов силовых структур проводится с 2011 года.