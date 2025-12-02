В Ненецком АО представили новые учебники по истории и географии региона

Над учебными пособиями работал авторский коллектив из педагогов, краеведов и музейных работников, сообщила глава региона Ирина Гехт

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Новые учебники по истории, географии и литературе родного края прибыли в Ненецкий автономный округ. Каждая часть издана тиражом в 1 тыс. экземпляров на средства окружного бюджета, сообщила в своем Telegram-канале глава региона Ирина Гехт.

"В наш округ прибыли новые учебники по краеведению - истории, географии и литературе Ненецкого автономного округа. Каждая часть издана тиражом в 1 тыс. экземпляров на средства окружного бюджета. После приемки и документального оформления книги направим в школы НАО", - сказано в сообщении.

По словам Гехт, над учебными пособиями работал авторский коллектив, в который вошли педагоги, краеведы и музейные работники.

"Теперь предстоит разработать учебники истории для 5-7 классов, чтобы дети глубже изучили уникальность и самобытность Ненецкого автономного округа", - добавила губернатор.