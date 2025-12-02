Астана запросила у Анкары выдачи разыскиваемого экс-президента ФК "Ордабасы"

Ответа от Турции Казахстан пока не получил, сообщило госагентство Казинформ

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 2 декабря. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Казахстана установила, что бизнесмен и бывший президент футбольного клуба премьер-лиги "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов, которого разыскивают с 2022 года, скрывается в Турции. Об этом сообщило госагентство Казинформ со ссылкой на надзорное ведомство.

Как отмечается в сообщении, Генпрокуратура республики направила запрос о его выдаче, однако ответа из Анкары пока не получено.

В ноябре 2022 года агентство по противодействию коррупции Казахстана сообщило, что Байсеитов был объявлен в розыск по делу о присвоении и растрате чужого имущества. По версии следствия, он, прикрываясь родством с племянником экс-президента республики Нурсултана Назарбаева Кайратом Сатыбалдыулы, лоббировал деятельность подконтрольной компании и нанес ущерб бюджету при проведении строительных работ на руднике Каратау в Туркестанской области. За информацию о его местонахождении обещали вознаграждение.

Байсеитов в 2015-2016 годах был вице-президентом Федерации футбола Казахстана, а также в 2015-2017 годах главным тренером футбольного клуба "Ордабасы", с 2017 по 2021 год - президентом клуба. Он также известен как первый тренер созданной национальной сборной по футболу после распада СССР, был наставником команды в ходе нескольких матчей в 1992 году.