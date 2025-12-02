В Дагестане в 2026 году отремонтируют два молодежных центра
20:59
МАХАЧКАЛА, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Дагестана в 2026 году планируют создать четыре ресурсных центра добровольчества и провести ремонт двух молодежных центров, сообщает региональное правительство.
"В Дагестане проведут ремонт двух молодежных центров и создадут четыре ресурсных центра добровольчества. Об этом премьер-министру Дагестана Абдулмуслиму Абдулмуслимову в рамках рабочей встречи сообщил глава Минмолодежи региона Камил Саидов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на эти цели предусмотрели федеральное финансирование субсидии свыше 150 млн рублей. "Молодежные центры отремонтируют в Буйнакском районе и в Кизилюрте", - добавили в правительстве региона.