ГД обсудит право ветеранов СВО получать второе СПО бесплатно

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят законопроект о наделении ветеранов СВО правом получать второе среднее профессиональное образование бесплатно и проект о зачислении в стаж периода пребывания в добровольческих формированиях при назначении пенсии за выслугу лет.

Законопроект о наделении ветеранов СВО правом получать второе среднее профессиональное образование бесплатно будет рассмотрен во втором чтении. Документ подготовлен группой депутатов и сенаторов, включая первых вице-спикеров СФ Владимира Якушева и Андрея Яцкина, руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева, лидера партии "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова. Это право будет распространяться на всех участников спецоперации, включая военнослужащих и мобилизованных, бойцов Росгвардии, добровольцев, а также сотрудников правоохранительных органов. Инициатива направлена на стимулирование трудовой деятельности участников СВО, повышение их уровня трудоустройства и профессиональной ориентации, а также на развитие их компетенций и снижение дефицита квалифицированных кадров на рынке труда.

В первом чтении будет рассмотрен законопроект о зачислении в стаж периода пребывания в добровольческих формированиях при назначении пенсии за выслугу лет, инициированный правительством РФ по поручению президента РФ Владимира Путина. Предлагается при назначении пенсий сотрудникам МВД, ФСИН, Росгвардии, ФССП засчитывать в стаж периоды пребывания в добровольческих формированиях. Право на пенсию они смогут получить при выслуге 20 лет и более с учетом службы в добровольческом формировании. "В ходе специальной военной операции добровольцы, рискуя жизнью, плечом к плечу с военнослужащими подразделений ВС РФ обеспечивают безопасность страны и ее граждан в борьбе с киевскими неонацистами. Те, кто защищает Россию, должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в части пенсионного обеспечения. Поэтому справедливо зачесть в выслугу лет участников СВО срок пребывания в добровольческих формированиях", - отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Условия применения нулевой ставки НДФЛ

Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект, который меняет условия применения нулевой ставки НДФЛ при продаже ценных бумаг, если они находятся во владении у инвестора более 5 лет. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов. Согласно действующему законодательству, если налоговый резидент РФ продает долю в уставном капитале российской компании и эти ценные бумаги были его собственностью непрерывно больше пяти лет, тогда доход от их продажи освобождается от НДФЛ. Законопроектом предлагается при расчете непрерывного срока пятилетнего владения учитывать период, когда инвестор временно передавал свои ценные бумаги по договору займа с брокером или по сделке репо, этот период не будет обнулять срок владения. Кроме того, законопроектом уточняются условия освобождения от налогообложения доходов от реализации (погашения) ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики. Согласно документу, освобождение распространяется на акции, облигации российских организаций и инвестиционные паи, относящиеся к ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, если на дату их реализации (погашения), а также в течение не менее 365 последовательных календарных дней они являлись ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики.