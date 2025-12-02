В ГД внесли поправки о полном запрете продажи вейпов

Изменения предлагается внести в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы внесла поправки о полном запрете продажи вейпов и других электронных устройств для потребления никотина. Поправки внесены ко второму чтению законопроекта о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции, текст есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции", введя запрет на розничную и оптовую продажу никотина, никотинсодержащими жидкостями, безникотиновыми жидкостями, растворами никотина (в том числе жидкостями для электронных средств доставки никотина), а также устройствами для их потребления.

Авторами поправок выступили председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия"), вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди"), председатель думского комитета по защите гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия"), председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) и первый зампред комитета по спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР).

"Поправки основаны на позициях экспертного сообщества, медиков и профильных федеральных ведомств, которые неоднократно указывали на угрозы для здоровья детей и подростков", - сказал ТАСС Гусев. Он отметил, что ароматизаторы и химические добавки, которые используются в жидкостях для вейпов, оказывают токсическое воздействие и могут приводить к тяжелым последствиям. При этом основной группой потребления вейпов остаются подростки, добавил депутат.

"Законодательные запреты действуют уже в 34 странах мира, включая государства ЕАЭС, Турцию, Сингапур, Гонконг, Бразилию и Южную Африку, что подтверждает актуальность и необходимость мер", - подчеркнул Гусев.

Законопроект о лицензировании оборота табачной и никотинсодержащей продукции был принят Госдумой на заседании 19 ноября. Законопроектом предлагается установить, что лицензированию подлежат следующие виды деятельности: закупка, хранение и поставка табачной и никотинсодержащей продукции, а также никотинового сырья (оптовая торговля); розничная продажа и развозная торговля такой продукцией. Выдачу и аннулирование лицензий на оптовую торговлю будет осуществлять Росалкогольтабакконтроль. Он же займется аннулированием лицензий на розничную и развозную торговлю.