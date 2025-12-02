В Госдуме предлагают использовать ЕСИА для регистрации в сервисах каршеринга

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым направили письмо министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением предоставить операторам каршеринга возможность использовать единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и сервис "Цифровой профиль" для упрощенной регистрации и верификации пользователей. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты считают, что процесс регистрации в сервисах каршеринга остается неоправданно сложным и трудоемким, поскольку во многих регионах пользователи по-прежнему вынуждены вручную заполнять анкеты, фотографировать паспорт и водительское удостоверение, делать селфи и ожидать проверки документов, которая может занимать от нескольких часов до суток.

"Учитывая изложенное, просим Вас, уважаемый Максут Игоревич, рассмотреть возможность включения сервисов каршеринга в перечень организаций, имеющих право использовать инфраструктуру цифрового профиля гражданина для упрощенной идентификации клиентов. В случае поддержки данной инициативы просим поручить профильным департаментам министерства проработать необходимые нормативные и технические решения", - говорится в письме.

По мнению авторов запроса, это позволит существенно сократить время начала пользования сервисом и повысит безопасность персональных данных, избавив граждан от необходимости передавать фото паспорта третьим лицам.