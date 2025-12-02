МО РФ: экипаж ДБ-3Ф балтийца Гречишникова бомбил Берлин в августе 1941 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Экипаж дальнего бомбардировщика ДБ-3Ф капитана Василия Гречишникова в составе ударной авиагруппы Балтийского флота участвовал в дерзкой операции по бомбардировке Берлина в августе 1941 года. Об этом говорится в материалах мультимедийного проекта Минобороны РФ, посвященного подвигу советских летчиков, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.

"Первая же бомбардировка Берлина советской авиацией состоялась 8 августа 1941 года. В ту ночь особая ударная группа, в составе которой был и самолет капитана Гречишникова, вылетев с аэродрома Кагул, сбросила первые бомбы на логово фашизма. На картах экипажей были отмечены берлинский танкостроительный завод, завод авиамоторов, самолетостроительные предприятия, две железнодорожные станции на северо-западе города и другие стратегически важные объекты", - говорится в материалах нового раздела на сайте Минобороны России.

В них отмечается, что в разгар тяжелейших оборонительных боев лета 1941 года и отступления Красной Армии операция по бомбардировке Берлина имели большое психологическое воздействие, показав всему миру, что советские ВВС не уничтожены и способны наносить ощутимые удары в глубоком тылу противника, развеяв миф о неуязвимости немецкой столицы. Об этих дерзких налетах с удивлением узнал весь мир. Сталин, получив сообщение о результатах налета, распорядился подготовить приветственную телеграмму летчикам-балтийцам и подписал приказ "О поощрении участников бомбардировки Берлина" № 0265. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1941 года 13 августа пятерым летчикам, участвовавшим в первых бомбардировках Берлина, - Евгению Преображенскому, Василию Гречишникову, Андрею Ефремову, Михаилу Плоткину и Петру Хохлову - были присвоены звания Героя Советского Союза.

Удары по Третьему рейху

Отмечается, что в последующие дни экипаж дальнего бомбардировщика ДБ-3Ф под командованием капитана Василия Гречишникова неоднократно поднимался в воздух, нанося бомбовые удары по стратегическим объектам Третьего рейха. С самого начала войны отважные летчики совершили десятки боевых вылетов. Они атаковали вражеские танковые колонны и транспортные коммуникации, бомбили военно-морские базы Финляндии и ставили мины в прибрежных водах.

"7 июля 1941 года при бомбардировочном ударе по порту Котка экипаж тов. Гречишникова уничтожил один транспорт противника, поджег лесопильный завод и прямыми попаданиями бомб разрушил судоремонтные мастерские, авиаэскадрилья вернулась без потерь. Трижды наносил бомбардировочные удары по каравану транспортов, груженых танками и боеприпасами, в Рижском заливе. Два вражеских транспорта были уничтожены экипажем капитана Гречишникова, результаты бомбометания подтверждены фотоснимками. Десять раз водил свою авиаэскадрилью на уничтожение танков противника, разыскивал крупное скопление танков и производил налет с малой высоты, зайдя с тыла врага", - отмечено в личном деле капитана В .А. Гречишникова, опубликованном в новом разделе на сайте Минобороны России.