Бирка с заводским номером Ил-2 помогла распознать останки советского летчика

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Останки советского летчика Алексея Белозерова были идентифицированы благодаря бирке с заводским номером штурмовика Ил-2, на котором он разбился в январе 1942 года. Об этом стало известно из мультимедийного проекта российского военного ведомства "Нам о подвигах этих не помнить нельзя" с документами из фондов Центрального архива МО РФ.

"На основании документов Центрального архива Минобороны России поисковикам удалось локализовать место разброса падения самолета. В нескольких метрах от кабины на глубине 100-110 см исследователи обнаружили захоронение летчика, в верхних слоях которого было найдено парашютное кольцо. В могиле был захоронен мужчина в летном шлемофоне и зимнем комбинезоне со знаками различия младшего лейтенанта ВВС, а также одиночная шерстяная перчатка. Среди многочисленных обломков была обнаружена ромбовидная бирка с заводским номером самолета Ил-2 № 2130, однозначно доказывающая, что найден младший лейтенант Алексей Белозеров", - говорится в архивных документах.

Отмечается, что младший лейтенант Белозеров не вернулся с боевого задания 12 января 1942 года, а поиски предполагаемого места падения штурмовика Ил-2 велись в Старицком районе Тверской области и заняли пять лет. "В настоящее время ведется розыск родственников летчика Алексея Белозерова, чтобы передать им информацию о месте гибели и захоронения героя", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве добавили, что совместная деятельность Минобороны России и поисковых отрядов направлена на установление имен павших защитников Отечества. "Благодаря этой работе воссоздается достоверная картина боевых событий, а судьбы и подвиги героев, вновь обретают имена", - отметили в министерстве.

Публикация архивных документов приурочена ко Дню Неизвестного Солдата - памятной дате, которая учреждена в 2014 году указом президента России Владимира Путина. Отмечается ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день в 1966 году прах Неизвестного Солдата был торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.