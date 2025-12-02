Кобылкин: в Лесной кодекс внесут изменения против сплошных рубок на Байкале

Все последующие законодательные изменения в этой области должны быть на постоянном парламентском контроле, подчеркнул депутат Госдумы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Расширенное совещание по вопросу законодательного обеспечения охраны озера Байкал прошло в Госдуме под председательством спикера палаты парламента Вячеслава Володина, участники совещания пришли к мнению, что сплошные рубки на Байкале должны уйти в прошлое. Об этом сообщил председатель комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

"В Государственной думе под председательством Вячеслава Володина прошло расширенное совещание по вопросу законодательного обеспечения охраны озера Байкал. <…> Все присутствующие пришли к общему мнению о важности решения вопроса сплошных рубок на Байкальской природной территории, которые должны уйти в прошлое. Это, прежде всего, потребует внесения изменений в Лесной кодекс РФ", - сказал Кобылкин журналистам.

Он добавил, что все принимаемые меры и нормы должны быть направлены на соблюдение баланса интересов местных жителей и сохранения экосистемы озера Байкал. Также участники совещания согласились, что правоприменение и все последующие законодательные изменения в этой области должны быть на постоянном парламентском контроле, подчеркнул депутат.

Совещание длилось порядка трех часов. В нем приняли участие руководство всех политических фракций Госдумы, представители профильных комитетов, правительства РФ и Российской академии наук.