Степашин назвал довольно странным решение по квартире Долиной

Ситуацию вокруг "бабушкиных схем" с квартирами можно решить только поправками в законодательство, считает председатель Ассоциации юристов России

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Решение суда по резонансному делу с квартирой российской певицы Ларисы Долиной выглядит достаточно странным, но саму проблему с квартирным мошенничеством нужно урегулировать законодательно. Об этом заявил ТАСС экс-премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин.

"Достаточно странное решение, честно говоря, для меня по крайней мере. Но ведь дело даже не в Долиной, а в том, что ее обманули. Конечно, надо регулировать законодательство, вносить изменения в Жилищный кодекс, для меня это очевидно", - ответил Степашин на просьбу оценить решение суда по делу о квартире Долиной и последующие решения по аналогичным случаям.

В целом, по его словам, ситуацию вокруг "бабушкиных схем" с квартирами можно решить только поправками в законодательство. "Другого пути не вижу", - сказал Степашин.

В российских СМИ широко обсуждаются случаи, когда суды принимали решение не в пользу покупателей квартир, проданных бывшими владельцами под влиянием мошенников. Прецедентом стала история с Долиной, сделка по продаже квартиры которой была признана недействительной, покупатель лишился жилья и денег, оставшись с ипотекой. В СМИ подобные случаи получили название "бабушкина схема", потому что нередко такие сделки проводили с участием пожилых людей. В Госдуму уже внесли законопроект, призванный урегулировать проблему.