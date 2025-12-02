Вильфанд прогнозирует опасную погоду на Дальнем Востоке и в Сибири

В регионах ожидаются ураганный ветер, метели и сильные осадки, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ураганный ветер, метели и сильные осадки прогнозируются в регионах Дальнего Востока в ближайшие дни, в Сибири ожидаются гололедные явления. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие дни на Сахалине прогнозируется очень сильный снег, ветер до 27 м/с, метель. В Хабаровском крае возможен сильный снег, метель, на побережье Охотского моря ветер усилится до 28 м/с. В Якутии ожидается сильный снег, а на побережье Магаданской области будет отмечаться снег, усиление ветра до 33 м/с, то есть до урагана, и сильная метель", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, со слов научного руководителя Гидрометцентра, на Камчатке 3-5 декабря пройдут сильные осадки в виде дождя и снега, возможен ветер с порывами до 30-35 м/с, сильная метель. Опасная погода навестит и регионы юга Западной Сибири, там прогнозируют сильный снег и гололед.