Костюк: в ЕАО вернут советскую практику строительства социального жилья на селе

Дома планируют строить на две семьи, отметила глава округа

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Власти ЕАО вернутся к практике строительства служебного жилья на селе, которое за пределами городов в регионе не строили с советских времен. Об этом рассказала в интервью ТАСС глава ЕАО Мария Костюк.

"Мы сегодня прорабатываем с нашими партнерами возможность строить [на селе] блочно-модульные дома, на две семьи. С одной стороны - учитель, с другой - фельдшер, специалист по ЖКХ и агроном", - рассказала она.

Кроме того, в Биробиджане по программе "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе", которую регион реализует вместе с Минвостокразвития России и корпорацией ДОМ.РФ, уже возводят арендное жилье для работников бюджетной сферы, в том числе врачей и педагогов. Первые 233 квартиры, с ремонтом и мебелью, будут сданы в 2027 году. Стоимость аренды в них будет в три раза ниже среднерыночной - разницу компенсируют федеральный и региональный бюджеты.

Полный текст интервью будет опубликован 5 декабря в 13:00 мск.