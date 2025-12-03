В США откроют детям накопительные "счета Трампа" с $1 тыс.

Минфин перечислит эту сумму на счета всех детей, рожденных с 2025 по 2028 год, родители или опекуны которых подадут заявку на участие в программе, рассказал американский президент Дональд Трамп

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа откроет несовершеннолетним гражданам страны накопительные инвестиционные счета с $1 тыс. Как заявил во время презентации инициативы в Белом доме американский президент Дональд Трамп, это позволит детям из малоимущих семей накопить собственные сбережения к совершеннолетию.

Он отметил, что Минфин перечислит $1 тыс. на счета всех детей, рожденных с 2025 по 2028 год, родители или опекуны которых подадут заявку на участие в программе. "Счета Трампа" станут доступными 4 июля 2026 года - в день 250-летия США.

Согласно условиям инициативы, с июля 2026 года родители, члены семьи и близкие, а также благотворительные организации смогут перечислять средства на эти инвестиционные счета. Аналогичные пожертвования смогут делать работодатели родителей. Эти средства будут реинвестироваться в ценные бумаги фондов, отслеживающих входящие в ключевые биржевые индексы компании.

Кроме того, основатель компании Dell Майкл Делл и его жена Сьюзан сообщили, что пожертвуют $6,25 млрд личных средств для того, чтобы перечислить по $250 на 25 млн счетов детей, рожденных с 2016 по 2024 год. Обладатели таких "счетов Трампа" должны проживать в районах страны, где медианные доходы домохозяйств не превышают $150 тыс. в год. По оценке семьи Делл, этому критерию будут соответствовать 80% детей в США. Заинтересованность в участии в таких пожертвованиях уже выразили несколько крупных международных компаний, в их числе Uber, Nvidia, T-Mobile, Charter Communications и другие.

Обладатели "счетов Трампа" не смогут использовать хранящиеся там накопления до 18 лет. После достижения владельцами этого возраста счета будут конвертированы в обычные пенсионные накопительные программы.

По оценке Минфина, если счета ежегодно будут пополнять на максимально возможную сумму, которая составляет $5 тыс., то к 18 годам сумма накоплений на счете, в зависимости от прибыльности инвестиций, может достичь от $191,5 до $676,4 тыс. При этом в том случае, если владелец счета не будет тратить эти накопления до 28 лет, то его накопления могут составить от $600 тыс. до $1,9 млн.