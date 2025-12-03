Вильфанд: снега в Москве не будет как минимум до начала следующей недели

Столица находится в теплой части антициклона, пояснил научный руководитель Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Погода без осадков установилась в Москве из-за влияния антициклона как минимум до начала следующей недели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшее время погода в Москве будет совершенно однородной, причем эта однородность захватывает и начало следующей недели: давление почти не меняется. Установился уверенный антициклональный режим погоды, и поэтому, прежде всего, осадков не видать. Ни дождей, ни снегопадов не будет", - сказал он.

Метеоролог пояснил, что столица находится в теплой части антициклона. Ночные температуры прогнозируются около нулевой отметки, а дневные показатели будут с небольшими положительными значениями.

Однако существует вероятность того, что в начале следующей недели температура в Московском регионе днем будет около нуля. Возможен диапазон минус 3 - плюс 1 градус. "Но все равно это не зима", - резюмировал научный руководитель Гидрометцентра.