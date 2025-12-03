В РФ в новогоднюю ночь можно увидеть покрытие Луной звездного скопления Плеяды

Такое случается раз в 18 лет, сообщил ведущий инженер обсерватории "Вега" Новосибирского госуниверситета Михаил Маслов

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Россияне в новогоднюю ночь смогут наблюдать, как Луна покроет звездное скопление Плеяды. Такое случается раз в 18 лет, сообщил ТАСС ведущий инженер обсерватории "Вега" Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.

Плеяды - это рассеянное звездное скопление в созвездии Тельца, одно из ближайших и самых ярких к Земле. В скоплении преобладают молодые горячие голубые звезды, которые значительно ярче и массивнее Солнца.

"Покрытие произойдет прямо в новогоднюю ночь, а точнее, в новогодний вечер 31 декабря, вскоре после того, как стемнеет. Луна в фазе около 88% процентов и скопление Плеяды уже успеют подняться достаточно высоко для комфортных наблюдений в телескоп или бинокль. При этом при наблюдении или съемке покрытия для стабилизации изображения лучше использовать штатив или астрономическую монтировку", - сказал собеседник агентства.

Скопление Плеяд расположено на небе немного выше эклиптики - видимого годового пути Солнца по небу относительно звезд. Благодаря изменению и наклону лунной орбиты примерно в пять градусов, спутник Земли в своем видимом движении по небу периодически (каждые 18 лет) "дотягивается" до Плеяд и дает серию покрытий скопления.

"Для наблюдений нужно воспользоваться биноклем либо телескопом. В своем движении по орбите вокруг Земли Луна пройдет перед звездами Плеяд и на некоторое время закроет их от земного наблюдателя. В бинокль или телескоп можно будет увидеть, как Луна постепенно приближается к различным звездам скопления, потом в какой-то момент они исчезают за лунным диском, а через некоторое время появляются вновь с другой его стороны", - рассказал Маслов.

Астроном отметил, что еще одно покрытие Луной Плеяд, видимое этой зимой в Новосибирске, произойдет спустя примерно месяц, 28 января. Однако условия этого покрытия будут заметно хуже. Оно произойдет глубокой ночью, а высота Луны и покрываемых звезд скопления будет составлять всего несколько градусов.