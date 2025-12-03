ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Маск считает, что белое население мира под угрозой исчезновения

Всему виной современные демографические тренды, считает он
ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Американский миллиардер Илон Маск полагает, что белое население Земли находится под угрозой вымирания из-за текущих демографических трендов.

"Если сегодняшние тенденции сохранятся, то белые превратятся из небольшого меньшинства мирового населения в практически вымершее!" - написал он в X. Так он прокомментировал публикацию, в которой утверждалось, что численность белого населения по всему миру стремительно сокращается.

Маск ранее заявлял, что никогда не согласится на работу своего интернет-сервиса Starlink в ЮАР, где по закону 30% бизнеса должны быть переданы чернокожим предпринимателям. 

