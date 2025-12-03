ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Эксперт Гассеев назвал смерть при пересадке волос исключительной редкостью

Вероятность серьезных осложнений при подобной процедуре очень низкая, отметил основатель и руководитель сети клиник по пересадке волос GGMED
00:53

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Летальные исходы при пересадке волос являются исключительной редкостью, а сама процедура считается относительно безопасной. Об этом ТАСС сообщил основатель и руководитель сети клиник по пересадке волос GGMED Сослан Гассеев.

Ранее в Приморском крае было возбуждено уголовное дело после смерти мужчины 1994 года рождения в одной из частных клиник Владивостока в ходе операции по пересадке волос.

"Пересадка волос считается относительно безопасной процедурой с очень низким уровнем серьезных осложнений. Например, в одном ретроспективном исследовании при проведенных 2 896 операциях не было зафиксировано ни одного опасного для жизни случая. Летальные исходы - исключительная редкость, о которой сообщают как о единичных инцидентах. Основные группы риска, у которых вероятность любых осложнений выше, связаны с наличием сопутствующих заболеваний", - сообщил Гассеев.

Он добавил, что в целом при любых вмешательствах с применением анестезии существуют определенные риски. К осложнениям может привести аллергическая или атипичная реакция на анестетик, нестабильные кардиологические, аллергические, эндокринные и другие состояния. Также причиной может стать ошибка в дозировке и выборе препарата и недостаточный мониторинг во время операции.

По словам Гассеева, процедура противопоказана и требует осторожности при сердечно-сосудистых заболеваниях, нарушениях свертываемости крови, неконтролируемом сахарном диабете, аутоиммунных заболеваниях и других. При этом, по словам эксперта, врач должен обязательно потребовать сдачи анализов, а также задать подробные вопросы о здоровье пациента. 

