В Госдуме рассказали о размерах скидок для многодетных на оплату ЖКХ

Скидки составят не менее 30%, сообщил зампред комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов

Редакция сайта ТАСС

© Елена Афонина/ ТАСС, архив

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Многодетные семьи могут получить скидку не менее 30% на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом ТАСС сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

"Многодетные семьи могут получить скидку на оплату услуг ЖКХ, размер которой устанавливается региональными властями. В каждом регионе размер скидки свой, однако минимальный размер установлен федеральным законом и составляет 30%. Часто регионы скидку делают больше - в Подмосковье, например, она может достигать 50%", - сказал депутат, отметив, что скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг начисляется автоматически, как только семья становится многодетной.

"Еще одна мера поддержки - освобождение от платы за содержание жилого помещения. Во многих регионах многодетным семьям предоставляется право не платить за содержание жилого помещения полностью или частично", - сообщил парламентарий.

По его словам, многодетные семьи также имеют право получить компенсацию за взносы на капитальный ремонт многоквартирного дома, а также получить субсидии и пособия, которые помогают покрыть расходы на коммунальные услуги. "Во многих регионах России действуют специальные программы, предусматривающие бесплатное или льготное подключение к коммунальным сетям, ремонт или улучшение жилищных условий", - сказал зампред комитета.

Парламентарий подчеркнул, что жители могут узнать о полагающихся им льготах на "Госуслугах" или в МФЦ.