Костюк: ветераны СВО могут проявить себя как грамотные управленцы в регионах

В органах власти и госструктуре управужны руководители, обладающие целеустремленностью и ответственностью, отметила глава Еврейской автономной области

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Ветераны СВО, которые все чаще приходят в органы власти и госструктуры в регионах, проявляют себя как управленцы, неравнодушные к проблемам людей. Такое мнение высказала в интервью ТАСС губернатор ЕАО Мария Костюк.

"Сегодня пришло время честной и открытой власти, а ветераны этим критериям полностью соответствуют. Они могут засучить рукава и лично разбираться в решении проблем", - поделилась она, отметив, что на управленческих должностях нужны руководители, обладающие такими качествами, как целеустремленность и ответственность.

"Что касается вопроса, могут ли ветераны СВО найти себя в госуправлении, то мое принципиальное мнение: на госслужбе - "да", на муниципальной службе - "однозначно да". Потому что они верят в страну, в то, что у них все может получиться", - считает Костюк.

Во время боевых действий ветеран сталкивался с ситуацией, когда от его решения зависит жизнь - его, подчиненных, отметила глава региона. "В качестве муниципального руководителя он понимает, что от его решения также зависит судьба людей и готов эту ответственность принять", - считает губернатор.

Полный текст интервью будет опубликован 5 декабря в 13:00 мск.