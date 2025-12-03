На трассе "Байкал" возобновили бесперебойное движение

Дорожные службы ранее ограничили движение для большегрузных машин, чтобы провести работы по очистке проезжей части от льда и снега

УЛАН-УДЭ, 3 декабря. /ТАСС/. Ограничения движения для большегрузных машин сняты на федеральной трассе "Байкал" на границе Бурятии и Приангарья. Бесперебойное движение восстановлено, сообщили в Упрдор "Южный Байкал".

"В 04:25 (2 декабря 23:25 мск) снято ограничение движения для большегрузного транспорта на участке трассы Р-258 "Байкал" с 100-го км (поселок Култук Иркутской области) до 356-го км (отворот на село Кабанск Республики Бурятия). Проезжая часть обработана. Движение бесперебойное", - говорится в сообщении.

Дорожные службы 2 декабря ограничили движение для большегрузных машин, чтобы провести работы по очистке проезжей части от льда и снега, последствий осадков, которые затрудняли движение транспорта. Для остальных машин ограничения не вводились. Ранее сообщалось о том, что на границе двух регионов образовался многокилометровый затор, связанный с погодными условиями и ДТП с участием фур.

В настоящее время на федеральной трассе дежурят более 28 единиц специализированной дорожной техники: 12 единиц комбинированных дорожных машин, 2 грейдера, 3 погрузчика, тягач, 2 МТЗ, 4 самосвала и 4 единицы вспомогательной дорожной техники.