Вильфанд: в течение недели температура в Москве будет на 5 градусов выше нормы

Погода будет теплой и однородной, отметил научный руководитель Гидрометцентра

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Однородная теплая погода прогнозируется в Москве, в течение всей недели температура будет превышать норму на 5 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температура в Москве заметно выше нормы, если "осреднить" аномалию на ближайшую неделю, то температура будет выше среднемноголетних значений на 5 градусов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в среду и в пятницу днем в столице прогнозируется от 0 до плюс 2 градусов, а в четверг и последующие дни этой недели - до плюс 3 градусов. Ночные значения будут около 0 градусов.