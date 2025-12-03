В МТС рассказали, что россияне будут смотреть на Новый год

Примерно каждый третий респондент планирует пересмотреть свои любимые фильмы или заняться отложенными сериальными новинками, говорится в исследовании МТС Ads Premium Video

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пересмотр любимых фильмов, долгожданные сериальные новинки и традиционные советские новогодние картины станут основными вариантами досуга у трети россиян в праздничные дни. Об этом говорится в исследовании МТС Ads Premium Video, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Согласно опросу, проведенному в конце ноября, каждый третий россиянин на новогодних каникулах планирует пересмотреть свои любимые фильмы (29%), заняться отложенными сериальными новинками (28%) или посмотреть традиционные советские новогодние ленты (27%)", - заявила генеральный директор МТС Ads Premium Video Александра Стрелкова.

Тематические праздничные подборки и кинопремьеры предпочтут по 25% опрошенных, а пересмотром старых любимых сериалов займется 18%.

При выборе контента более половины россиян (60%) значительное внимание уделяют наличию праздничной атмосферы в фильмах и сериалах. Каждый третий зритель заранее составляет план просмотра, находя праздничное настроение в самой возможности посмотреть запланированное, отмечается в исследовании.

Стрелкова добавила, что праздничные рекламные ролики нравятся 42% россиян, поскольку способствуют созданию новогоднего настроения. Нейтрально к такой рекламе, по ее словам, относится 39% аудитории.

Опрос проводился компанией МТС Ads Premium Video (входит в МТС Adtech) с 24 по 30 ноября 2024 года. В нем приняли участие 2,5 тыс. россиян старше 18 лет, проживающих на территории РФ.