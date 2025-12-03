SuperJob: треть компаний сталкивается с "тихим увольнением" работников

Основные причины - выгорание и карьерный тупик, говорится в результатах исследования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Три из десяти компаний сталкивались с "тихим увольнением" работников, основная причина - выгорание и карьерный тупик. Об этом говорится в исследовании SuperJob, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Тихое увольнение", - ситуация, когда работники выполняют только обязанности, предусмотренные трудовым договором, и ничего больше (в том числе уклоняются от присутствия на совещаниях, отказываются от сверхурочных и прочее).

"С "тихим увольнением" работников сталкивались 3 из 10 компаний. Первой реакцией работодателя на такое поведение сотрудника является попытка наладить диалог (75% опрошенных). 35% кадровиков выходят к таким сотрудникам с предложением поменять задачи или даже перейти на другую должность. В каждой четвертой компании подобное поведение - сигнал к пересмотру функционала сотрудника", - говорится в сообщении.

Нередки и более жесткие меры: 26% работодателей прекращают выплату бонусов и премий, 8% закрывают доступ к бесплатному обучению, 13% нанимателей на "тихое увольнение" отвечают увольнением реальным, отмечается в исследовании.

Среди основных причин "тихого увольнения" россияне чаще всего называли эмоциональное истощение и отсутствие карьерных перспектив, уточняется в материале. Еще 18% опрошенных видят за подобным поведением желание добиться повышения зарплаты или получения премии, а 9% считают, что такими сотрудниками движет уверенность в легком поиске новой работы.

В опросе приняли участие представители 1 000 компаний и 1 600 экономически активных россиян из всех округов страны.