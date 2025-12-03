Миронов призвал создать программу оплаты проезда в другой город для лечения

Председатель партии "Справедливая Россия" отметил, что постоянно получает обращения с просьбой помочь пройти лечение далеко от дома, так как рядом нет необходимых специалистов или оборудования

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призывает Минздрав запустить общероссийскую программу по компенсации расходов на проезд и проживание для граждан, которые едут лечиться в другой город.

"Призываю Минздрав совместно с региональными властями запустить общероссийскую программу по выплате компенсации расходов гражданам на проезд и проживание для прохождения лечения в других городах. Процесс оформления необходимых документов нужно максимально упростить, а перечень заболеваний - максимально расширить", - сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что регулярно получает обращения от граждан с просьбой помочь пройти лечение далеко от дома, так как рядом нет нужных специалистов или оборудования. При этом, добавил депутат, в части субъектов выплачивают такие компенсации, но "далеко не для всех и не при всяком тяжелом заболевании".

"Право людей на бесплатную медицинскую помощь должно быть реализовано на практике", - подчеркнул Миронов.