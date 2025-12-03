Костюк: живущие в Донбассе учат нас ценности жизни и настоящей любви

В ДНР чувствуется правильное восприятие ценности жизни, отметила глава региона

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Глава Еврейской автономной области (ЕАО) Мария Костюк рассказала в интервью ТАСС, почему жители Донбасса и Новороссии сегодня учат остальных россиян любви и ценности жизни. Глава региона в ноябре посетила подшефный регион Донбасса - Амвросиевский округ, где проверила объекты, восстановленные специалистами автономии.

"Жители Донбасса, много лет жившие в прифронтовой зоне, под обстрелами, прошли через испытание, которое переворачивает все представления о жизни. Они сегодня учат нас, как правильно нужно жить, ценить эту жизнь. Для них объятие со знакомым и родным, слова о любви друг к другу - не обыденность. Потому что они как никто другой понимают, что вечером у них такой возможности может и не быть", - поделилась Костюк.

По ее словам, в ДНР чувствуется правильное восприятие ценности жизни. "Они очень честные и говорят, глядя на наших бойцов, - "если бы не вы, нас бы давно уже не было", - рассказала она.

По итогам поездки глава ДНР Денис Пушилин писал, что все запланированные восстановительные работы в округе были завершены досрочно. В интервью ТАСС Костюк рассказала, что считает важным не только восстанавливать здания и инфраструктуру, но и проводить совместные мероприятия с подшефным регионом.

В 2025 году власти ЕАО восстанавливали кровли в многоквартирных домах Амвросиевки, а также обновили социальные объекты, включая местную школу, где отремонтированы входная группа и пищевой блок. Область провела в ДНР образовательные и патриотические мероприятия для молодежи. Также в ноябре в Донбассе работала делегация молодых медиков из ЕАО: они обменялись опытом работы с коллегами и провели врачебные консультации для пациентов.

Полный текст интервью будет опубликован 5 декабря в 13:00 мск.