В Москве ожидаются облачная погода и до 2 градусов тепла

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, преимущественно без осадков и температура до плюс 2 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в столице будет от 0 до 2 градусов тепла, в ночь на четверг температура может опуститься до минус 1 градуса. Синоптики предупреждают о тумане в первой половине дня.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах минус 2 - плюс 3 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 3 градуса.