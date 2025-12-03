Мединский сообщил о переводе своих книг на несколько языков

В частности, "Мифы о России" и "Стена" издаются на английском, сербском, болгарском, корейском, персидском и других языках, рассказал глава Союза писателей России

Редакция сайта ТАСС

Помощник президента РФ Владимир Мединский © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Книги "Мифы о России" и роман "Стена" помощника президента России, главы Союза писателей России, историка Владимира Мединского переведены на несколько иностранных языков. Об этом в беседе с ТАСС сообщил автор.

"Книги переведены на несколько иностранных языков. Среди них английский, сербский, болгарский, корейский, персидский и другие", - сказал он.

"Мифы о России" представляют собой серию книг с авторскими версиями и толкованиями русской истории. Книгу Мединский называет "реалистической живописью", которая позволяет заглянуть в историю "настоящей России". Она признана "самой высокотиражной исторической книгой современной России" (продано более 1 млн экземпляров). Сюжет романа "Стена" основан на событиях обороны Смоленска в 1609-1611 годах.

Мединский также является автором лекционного курса "Рассказы из русской истории", выходящего в виде телевизионных программ, лекций в интернете, книг. Под редакцией Мединского (совместно с А. Чубарьяном и А. Торкуновым) в 2023-2025 годах издана государственная линейка учебников истории для 5-11-х классов и учреждений среднего профессионального образования.