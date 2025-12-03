Несчастный случай является основной версией исчезновения туриста в горах Адыгеи

МАЙКОП, 3 декабря. /ТАСС/. Спасатели считают основной причиной исчезновения в районе горы Тыбги в Адыгее туриста из Краснодара, поиски которого велись две недели, несчастный случай. Об этом ТАСС сообщил начальник Адыгейского поисково-спасательного отряда имени А. М. Носкова МЧС России - филиала Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России Дмитрий Голубев.

Ранее сообщалось, что 42-летний житель Краснодара отправился в поход вместе с женой. 17 ноября он решил самостоятельно подняться с Турового балагана в сторону вершины Тыбги (высота 3 064 метра). Около суток женщина прождала его в базовом лагере, а днем 18 ноября спустилась в поселок Гузерипль и сообщила о произошедшем сотрудникам заповедника. На следующий день были организованы поиски туриста.

"Основная версия произошедшего - несчастный случай. Если бы турист заблудился, то уже мог бы выйти, все-таки две недели практически прошло", - сказал он.

Спасатели в ходе поиска трижды применяли авиацию, были задействованы беспилотные летательные аппараты, группировка увеличена до 21 человека. Зону поиска расширяли. Участок, где спасателями были обнаружены трекинговые палки туриста, был неоднократно обработан техникой и пройден специалистами.

Версия следствия

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, следствие также считает несчастный случай причиной исчезновения туриста из Краснодара. "42-летний мужчина покинул егерский домик на территории Кавказского государственного биосферного заповедника, где пара остановилась на обратном пути из Красной поляны, в камуфляжной одежде. По словам супруги, гражданки Индонезии, без еды и воды. С собой у него были только трекинговые палки и телефон жены, с которого он намеревался фотографировать закат в районе вершины горы Тыбги", - сказал собеседник агентства.

При этом, отметил он, у следствия остается много вопросов, в частности, почему турист отправился в одиночный поход из егерского домика в заповеднике около 15 часов дня, зная, что через пару часов будет уже темно. Тем более что отправляться в одиночный поход по территории "зоны покоя" в заповеднике, где много диких зверей, небезопасно.

"Следы на снегу исчезают в локации, где найдены трекинговые палки туриста, как будто он испарился. Версия инопланетян не рассматривается, а вот версия нападения медведя, который может утащить жертву в расщелину или берлогу, есть. Не хотелось бы в это верить, но факты о безрезультатности двухнедельных поисков говорят сами за себя", - добавил собеседник.

Гора Тыбга - это центр Кавказского биосферного заповедника, его "зона покоя". Там обитает много диких зверей: медведи, волки, олени, туры.