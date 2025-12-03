Rambler&Co: фактчекинг стал массовой практикой россиян в борьбе с фейками

Более половины респондентов при обнаружении подозрительной информации предпочитают проверять ее по нескольким источникам, и примерно каждый третий игнорирует сомнительные сообщения, говорится в исследовании медиахолдинга

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Более трети россиян (37%) регулярно вынуждены объяснять близким, что те стали жертвами дезинформации, а главным инструментом против фейков для большинства стала самостоятельная перепроверка информации. Такие данные приводит медиахолдинг Rambler&Co в исследовании о цифровой гигиене в 2025 году, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Как показал опрос, несмотря на то, что 56% интернет-пользователей отмечают кратный рост количества недостоверной информации за последний год, паники нет. Напротив, россияне переходят к практическим мерам. Более половины респондентов (53%) при обнаружении подозрительной информации предпочитают проверять ее по нескольким источникам самостоятельно. Каждый третий (35%) просто игнорирует сомнительные сообщения.

При этом ответственность за борьбу с дезинформацией россияне распределяют между собой и государством: 35% считают ключевым личное внимание к источникам, а 33% возлагают основную роль на государственные структуры. Независимым фактчекерам и СМИ доверяют 26% опрошенных.

Эффективными методами разоблачения фейков чаще всего считают подробные разборы в СМИ (28%) и комментарии экспертов (25%). Однако 27% респондентов полагают, что ничего из предложенного не работает, а 33% убеждены, что отличить правду от вымысла сейчас стало даже сложнее, чем раньше.

Опрос проводился на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 20 по 27 ноября 2025 года, в нем приняли участие более 51 тыс. интернет-пользователей.