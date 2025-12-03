В Красноярском крае на участке федеральной трассы ограничили движение

Предположительно, причиной стала авария с большегрузом, сообщила Госавтоинспекция региона

КРАСНОЯРСК, 3 декабря. /ТАСС/. На участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Красноярском крае введено ограничение движения. Предположительно, причиной стало ДТП с большегрузом, сообщает Госавтоинспекция Красноярского края.

"Госавтоинспекция предупреждает водителей о временном ограничении движения на 674 км федеральной автодороги Р-255 "Сибирь". Предположительно на 674 км автодороги Р-255 "Сибирь" в сторону Красноярска произошло ДТП с участием большегруза", - говорится в сообщении.

Движение по участку временно ограничено, на место ДТП направлен экипаж ДПС.

По данным Среднесибирского УГМС, в Красноярском крае местами установилась теплая погода, днем до минус 1 градуса, на дорогах гололед.