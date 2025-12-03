Эксперт Собисевич прокомментировал вероятность извержения вулканов на Кавказе

По его словам, в ближайшие 200-300 лет подобное маловероятно

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Пробуждение вулканов Кавказа, среди которых Эльбрус - самая высокая точка России - и Казбек, в ближайшие 200-300 лет маловероятно. Таким мнением поделился с ТАСС заместитель директора Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН по научной работе Алексей Собисевич.

"В ближайшие 200-300 лет мы точно не увидим даже признаков какой-либо вулканической активизации", - сказал он.

По словам ученого, вулканы Кавказа характеризуются среднекислым и кислым составом лав, что определяет их взрывной характер извержений. Собисевич подчеркнул, что для вулкана Эльбрус, который изучается специалистами несколько десятков лет, опубликована карта катастрофических сценариев возможного извержения. Один из них: раскаленные потоки лавы растопят ледники, что спровоцирует разрушительные наводнения и сход мощных селевых потоков.

Собисевич уточнил, что при этом основными поражающими факторами вулкана являются пирокластические потоки (раскаленные смеси газа, пепла и камней), лахары (грязевые потоки из вулканического материала и воды) и обвалы. Ученый пояснил, что в горных условиях все эти факторы распространятся по рельефу - будут стекать по Баксанскому ущелью и долинам рек Баксан, Кубань, Малка, где расположены населенные пункты.

Ученый подчеркнул, что вулканы на разных континентах не связаны между собой напрямую - активность кавказских вулканов никак не влияет на индонезийские или другие. При этом он подтвердил, что на планете действительно отмечается больше вулканических событий, чем обычно: если в среднем одновременно извергаются восемь - десять вулканов, то сейчас их более 20.

О Кавказских горах

Кавказские горы - горная система между Черным и Каспийским морями, разделяющаяся на Большой и Малый Кавказ. Эльбрус - стратовулкан (многослойный конусообразный вулкан) высотой 5 642 м, самая высокая вершина России и Европы. Последнее крупное извержение Эльбруса датируют примерно 50-м годом нашей эры, слабая активность отмечалась около 900 лет назад. Казбек - потенциально активный стратовулкан высотой 5 033,8 м на границе России и Грузии, последнее извержение которого произошло в 750 году до нашей эры.