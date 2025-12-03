Вильфанд: температура выше нормы отмечается на всей европейской территории РФ

В центральных регионах она превышает норму на 4-5 градусов, на юге - на 3 градуса

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Температура, превышающая климатическую норму на 2-9 градусов, отмечается на всей территории европейской части России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Теплая погода отмечается везде на европейской территории России: в центре температура превышает норму на 4-5 градусов, на юге европейской России - на 3 градуса, в СЗФО - на 2-4 градуса", - сказал он.

Метеоролог отметил, что особенно высокая температура для этого времени года отмечается в Приволжском федеральном округе - значения там на 8-9 градусов выше нормы. Температурный фон везде одинаковый: ночные температуры около 0, дневные температуры - со знаком плюс. Очень теплая погода держится и на Урале.

Кроме того, тепло и в Сибири. Так, в Омской области температура превышает норму на 6-8 градусов, а на юге Красноярского края - на 4-8 градусов.