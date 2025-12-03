В Саратовской области 1,4 тыс. человек расселили из аварийных домов в 2025 году

Всего с 2020 года жильем обеспечили 24,1 тыс. переселенцев из аварийного и ветхого жилфонда

САРАТОВ, 3 декабря. /ТАСС/. Около 1,4 тыс. человек расселили в 2025 году из домов, признанных аварийными на территории Саратовской области. Об этом сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ региона Михаил Бутылкин.

В Саратовской области реализуется программа переселения граждан из аварийного жилья. Как ранее сообщал губернатор Роман Бусаргин, она разделена на несколько этапов - с 2022 по 2026 годы. В первый этап вошли 202 дома, в которых проживали около 7,5 тыс. человек. В ходе второго этапа, рассчитанного до конца 2024 года, планировалось расселить 5,5 тыс. человек из 173 домов.

"В 2025 году в рамках завершения предыдущих этапов было обеспечено расселение 1,4 тыс. человек. В период с 2020 года на территории области было обеспечено расселение 24,1 тыс. человек", - сообщил министр в ответе на запрос. Также известно, что до конца 2026 года планируется расселить около 700 человек.

С 2020 года на расселение аварийного жилищного фонда направили более 22,9 млрд рублей. "В 2025 году, несмотря на значительный уровень регионального софинансирования, принято решение по продолжению участия региона в профильной программе. В текущем году на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках нового этапа 2025-2026 годов предусмотрено финансирование в размере 1,2 млрд рублей", - добавил Бутылкин.

По информации главы ведомства, сейчас на территории региона более 1,1 тыс. многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. В них проживают 34,4 тыс. человек. По прогнозам, для расселения всех домов потребуется более 80,7 млрд рублей.