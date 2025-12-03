В ЛНР в Сватово школу искусств впервые оснастили новыми инструментами

Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта "Семья"

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Детская школа искусств в прифронтовом Сватово в Луганской Народной Республике впервые оснащена новыми музыкальными инструментами. В целом в регионе 19 музыкальных школ и детских школ искусств впервые получили инструменты в рамках нацпроекта "Семья". Об этом ТАСС сообщили в региональном министерстве культуры.

"В рамках реализации федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры" национального проекта "Семья" в 2025 году проведено мероприятие по оснащению 20 детских школ искусств Луганской Народной Республики музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Так, музыкальные инструменты и комплектующие к ним были приобретены 19 детскими музыкальными школами и детскими школами искусств региона, среди них Сватовская детская школа искусств, которая находится в прифронтовом районе", - говорится в ответе на запрос ТАСС, подписанном врио министра Максимом Кучарским.

В ЛНР функционируют 69 детских школ искусств, из них 10 учреждений расположены на прифронтовых территориях.

Относящиеся к Северодонецкой агломерации населенные пункты - Рубежное, Лисичанск, Северодонецк - были освобождены от украинской армии летом 2022 года. В ходе боев там существенно пострадала гражданская инфраструктура, над ее восстановлением сейчас работают специалисты из других субъектов РФ, включая регионы-шефы. Северодонецкая агломерация на данный момент - одна из прифронтовых территорий ЛНР.