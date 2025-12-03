В Тюменской области отмечают рост числа желающих учиться по программам СПО

Региональные власти в связи с этим рассматривают возможность расширения контрольных цифр приема путем участия в эксперименте ГД для повышения доступности среднего профессионального образования

ТЮМЕНЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Количество девятиклассников, желающих обучаться по программам среднего профессионального образования (СПО), растет в Тюменской области. В связи с этим власти региона рассматривают возможность расширения контрольных цифр приема путем участия в эксперименте Госдумы, рассказали ТАСС в пресс-службе областного департамента образования.

"Решение принять участие обусловлено стремлением повысить доступность среднего профессионального образования. Это - стратегический приоритет. В связи с ростом количества девятиклассников, желающих продолжить образование по программам СПО, рассматривается возможность увеличения контрольных цифр приема на обучение по программам СПО", - сказали в департаменте.

Уточняется, что увеличение мест произойдет за счет средств регионального бюджета по наиболее востребованным для области профессиям и специальностям. Законопроект находится в стадии рассмотрения.

Ранее комитет Госдумы по просвещению одобрил к рассмотрению в первом чтении законопроект о продлении эксперимента по упрощению поступления в организации СПО до 2029 года и расширению числа участвующих регионов до восьми, в список которых войдет и Тюменская область.

Эксперимент Госдумы делает поступление в колледжи проще: девятиклассники будут сдавать на ОГЭ только русский язык и математику вместо четырех экзаменов. Ранее в проекте участвовали Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область, теперь к ним могут присоединиться Татарстан, а также Московская, Ростовская, Тверская и Тюменская области.