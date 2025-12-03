Академик Решетов: необходимы курсы по ядерной медицине для врачей

Сеченовский университет активно работает в направлении создания такого "ядра знаний", отметил директор Института кластерной онкологии им. Л. Л. Левшина

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Необходимо создавать объединенные курсы по ядерной медицине, которые обязательны для изучения в независимости от начальной специализации врача, считает директор Института кластерной онкологии им. Л. Л. Левшина Сеченовского университета, академик РАН Игорь Решетов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Первого МГМУ.

"Специализированной отдельной программы по ядерной медицине сейчас нет, поскольку это не специальность, а медицинское направление. Подготовку в данной области выборочно получают врачи разных специальностей. На мой взгляд, все же необходимо создавать некие объединенные курсы или циклы, своего рода библиотеку знаний по ядерной медицине, которые обязательны для изучения вне зависимости от начальной специализации врача. К сожалению, сегодня большая часть медиков очень условно с ней знакома", - сказал он.

По словам академика, Сеченовский университет активно работает в направлении создания такого "ядра знаний".

Обсуждение этого направления состоится на выездном заседании Научного совета ОМедН РАН "Мультидисциплинарный подход в образовании по ядерной медицине" в рамках I Международного конгресса по ядерной медицине и онкологии "Университетские клиники", который пройдет с 4 по 6 декабря в Москве.