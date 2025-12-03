В Бурятии на двух участках трассы "Байкал" из-за ДТП ввели реверсивное движение

Выставлены временные дорожные знаки

УЛАН-УДЭ, 3 декабря. /ТАСС/. Реверсивное движение введено на двух участках федеральной трассы "Байкал" в Бурятии из-за ДТП - на 197-м км и на перевале Мандрик в иркутском направлении. Об этом сообщили в Упрдор "Южный Байкал".

"На 197-м км автодороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита введено реверсивное движение. Причина - ДТП, выставлены временные дорожные знаки. На перевале Мандрик введено реверсивное движение также из-за ДТП", - сообщили в ведомстве.

Утром на территории Бурятии в районе федеральной трассы шел снег. В настоящее время выпадение осадков прекратилось. К уборке снега с проезжей части привлечено порядка 30 единиц спецтехники.