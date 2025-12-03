Суд смягчил приговор заммэра Читы Поповой по делу о парке Угольщиков

ЧИТА, 3 декабря. /ТАСС/. Забайкальский краевой суд изменил приговор суда первой инстанции и смягчил наказание заместителю мэра города - председателю комитета городского хозяйства Марине Поповой, назначив ей 3 года лишения свободы условно вместо отбывания наказания в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В июне 2025 Центральный районный суд Читы приговорил Попову к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ее признали виновной по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), а также по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства).

"Марине Поповой суд переквалифицировал действия с п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) на ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 2 года, наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3 года", - указано в сообщении.

Забайкальский краевой суд также смягчил приговор трем другим осужденным по этому делу. Так, бывшему начальнику дорожно-транспортного управления комитета городского хозяйства администрации Читы Евгению Гуцулу изменили наказание с 2 лет колонии-поселения до 1 года и 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года.

Работникам коммерческой организации Михаилу Мельникову и Цыдену Цыренжапову, которые занимались строительным контролем в парке Угольщиков и были осуждены за пособничество в преступлениях, назначили по 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Им также запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением строительного контроля на 2 года. Изначально суд первой инстанции приговорил их к 3,5 и 3 годам лишения свободы соответственно.