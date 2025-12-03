Поезд между столицей Астаной и Омском начнет курсировать с 14 декабря

Поезд будет ходить по вторникам, пятницам и воскресеньям, сообщили в пресс-службе компании "Пассажирские перевозки"

АСТАНА, 3 декабря. /ТАСС/. Поезд между Астаной и Омском начнет ходить три раза в неделю с 14 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Пассажирские перевозки" - дочерней структуры Казахстанских железных дорог.

Как отмечается в сообщении, поезд будет ходить по вторникам, пятницам и воскресеньям. "Состав поезда включает три купейных и пять плацкартных вагонов. Этот маршрут позволит перевозить порядка 400 пассажиров. Открытие данного маршрута направлено на повышение мобильности населения, эффективное использование подвижного состава и расширение маршрутной сети", - сообщили в компании, отметив, что вагоны будут соответствовать требованиям безопасности и комфорта.

В настоящее время от Астаны до Омска и в обратном направлении можно доехать, например, на проходящем через Астану поезде Караганда - Омск без пересадок или с пересадкой в казахстанском Петропавловске. Новый поезд уже добавлен в расписание, время в пути из Астаны на нем составит примерно 15 часов.