Следовавший из Новосибирска в Магадан самолет ушел на запасной аэродром

Причиной стала непогода

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Воздушное судно, направлявшееся в Магадан из Новосибирска, ушло на запасной аэродром из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту Магадана.

"Самолет из Новосибирска из-за метеоусловий ушел на запасной аэродром и сейчас находится в Якутске. Ориентировочно вылететь оттуда должен в 16:00 по местному времени (10:00 мск)", - сообщили в авиагавани.

По данным пожарно-спасательного центра региона, 3 декабря в Магадане прогнозируют ветер 15-20 м/с, метель и сильный снег.